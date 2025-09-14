Владельцам смартфонов Google Pixel дали совет, что делать после сбоя IT-эксперт Корнейчук: при сбое после обновления смартфона лучше идти в сервис

При сбое после квартального обновления владельцам смартфонов Google Pixel лучше обратиться в сервисный центр, заявил NEWS.ru эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. Также, по его словам, можно попробовать сбросить настройки телефона, но решение зависит от каждого конкретного случая.

Нужно действовать по ситуации. Попытаться откатить обновление, сделать сброс телефона — может помочь с учетом потери данных. Либо действительно нести в сервисный центр, и пусть сервисный центр разбирается. Если вы не специалист, то лучше идти в сервисный центр, ― объяснил Корнейчук.

IT-эксперт отметил, что проблему нельзя назвать массовой. Поломки возникают у отдельных пользователей, добавил он.

Проблема возникают из-за установки квартального обновления. Возникает ли она у всех? Нет, не возникает. Мой коллега, у которого как раз этот смартфон (Google Pixel. ― NEWS.ru), ставил обновление. У него никаких проблем, как у миллионов или тысяч пользователей по всему миру. Проблема затрагивает конкретные телефоны конкретных пользователей. Сказать, что проблема носит повсеместный характер, я не могу. Насколько она массовая, я тоже не могу сказать, ― подытожил Корнейчук.

Ранее стало известно, что пользователи смартфонов Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro cтолкнулись с проблемами после выхода обновления ПО. 3 сентября пользователям предложили обновить операционную систему Android, после чего тысячи юзеров столкнулись с неполадками в работе гаджетов.