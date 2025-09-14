Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 17:57

Владельцам смартфонов Google Pixel дали совет, что делать после сбоя

IT-эксперт Корнейчук: при сбое после обновления смартфона лучше идти в сервис

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При сбое после квартального обновления владельцам смартфонов Google Pixel лучше обратиться в сервисный центр, заявил NEWS.ru эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. Также, по его словам, можно попробовать сбросить настройки телефона, но решение зависит от каждого конкретного случая.

Нужно действовать по ситуации. Попытаться откатить обновление, сделать сброс телефона — может помочь с учетом потери данных. Либо действительно нести в сервисный центр, и пусть сервисный центр разбирается. Если вы не специалист, то лучше идти в сервисный центр, ― объяснил Корнейчук.

IT-эксперт отметил, что проблему нельзя назвать массовой. Поломки возникают у отдельных пользователей, добавил он.

Проблема возникают из-за установки квартального обновления. Возникает ли она у всех? Нет, не возникает. Мой коллега, у которого как раз этот смартфон (Google Pixel. ― NEWS.ru), ставил обновление. У него никаких проблем, как у миллионов или тысяч пользователей по всему миру. Проблема затрагивает конкретные телефоны конкретных пользователей. Сказать, что проблема носит повсеместный характер, я не могу. Насколько она массовая, я тоже не могу сказать, ― подытожил Корнейчук.

Ранее стало известно, что пользователи смартфонов Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro cтолкнулись с проблемами после выхода обновления ПО. 3 сентября пользователям предложили обновить операционную систему Android, после чего тысячи юзеров столкнулись с неполадками в работе гаджетов.

гаджеты
смартфоны
обновления
телефоны
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.