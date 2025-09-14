Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 17:45

«Мочиться на пол»: Мясников раскрыл способ ускорить прием в больницах США

Доктор Мясников: в США для быстрого приема нужно стать неудобным пациентом

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Чтобы ускорить прием в американских больницах, пациенты должны «кричать, стонать, мочиться на пол и дурно пахнуть», заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По его словам, основанным на личном опыте работы в США, именно такие «неудобные» пациенты получают медицинскую помощь быстрее всех.

Ты должен кричать, стонать, мочиться на пол, дурно пахнуть. Лучше, если тебя вырвет, — рассказал он.

Доктор подчеркнул, что люди в приемных покоях американских больниц часто ждут по несколько часов. Поэтому единственным способом привлечь внимание персонала является демонстративное асоциальное поведение.

Ранее Мясников заявил, что генетика играет ключевую роль в определении продолжительности жизни человека, являясь фундаментальным фактором здоровья. Он подчеркнул, что если в семье кто-то дожил до ста лет, то вероятность повторить этот рекорд увеличивается в 17 раз.

До этого врач отметил, что россиянам следует остерегаться модных операций по удалению камней из желчного пузыря. По его словам, камни образуются вновь уже через несколько месяцев.

