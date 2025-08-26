Мясников предупредил россиян об опасной моде в хирургии Мясников призвал россиян не верить рекламе операции, связанной с желчным пузырем

Россиянам следует остерегаться модных операций по удалению камней из желчного пузыря, заявил в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» телеведущий и врач Александр Мясников. По его словам, камни образуются вновь уже через несколько месяцев.

Сейчас модно предлагать платные операции по удалению камня, не удаляя желчного пузыря. Да! Мы удаляем теперь камни, оставляя желчный пузырь. За деньги. Хочу сказать, что весь хирургический мир выступает категорически против этого, — сказал Мясников.

Камни в желчном пузыре удаляют, если их размер превышает три сантиметра. Другим показанием к операции Мясников назвал «фарфоровый» желчный пузырь. При таком состоянии стенки органа покрываются отложениями кальция.

Ранее Мясников заявил, что любители пельменей и малоподвижного образа жизни могут не дожить до старости. Эти привычки могут негативно сказаться на здоровье. По словам доктора, в ближайшие десять лет медицина может предложить препараты, которые способны замедлить процесс старения. Однако, по мнению Мясникова, их эффективность может быть ограничена из-за того, что многие люди ведут нездоровый образ жизни.