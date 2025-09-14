Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 18:17

Супруга Безоса явилась на Неделю моды в коротком платье с глубоким декольте

Лорен Санчес Лорен Санчес Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга миллиардера Джеффа Безоса журналистка Лорен Санчес появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в откровенном мини-платье, сообщает Daily Mail. Папарацци сфотографировали 55-летнюю Санчес на красной дорожке в атласном коротком платье с глубоким декольте.

Откровенный наряд она выбрала для посещения мероприятия 72 Magazine в отеле Four Seasons, которое было организовано главным редактором британского журнала Vogue Эдвардом Эннинфулом. Журналистка приехала на него с мужем.

Она спрятала от посторонних глаз обручальное кольцо, которое, по слухам, обошлось Безосу в колоссальные пять миллионов долларов, когда они с мужем покидали мероприятие, держась за руки, — подметили журналисты.

В Daily Mail напомнили, что за день до этого Санчес побывала на благотворительном ужине Фонда Керинга. На фото с мероприятия она позировала с главным редактором Vogue Анной Винтур. Это произошло на фоне распространения слухов о том, что Безос рассматривает возможность покупки материнской компании Vogue Conde Nast.

Ранее в соцсетях раскритиковали образ Санчес, который она выбрала для ужина с мужем, и сравнили ее со змеей. Пользователей также смутило большое количество пластических операций, которые отразились на внешности женщины. Некоторые комментаторы были удивлены тем, что в 55 лет она уже выглядит на 70.

неделя моды
Джефф Безос
миллиардеры
наряды
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
