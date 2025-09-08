«Пасть как у змеи»: в Сети раскритиковали внешность жены Безоса на ужине

В Сети раскритиковали образ Лорен Санчес во время ужина с мужем, миллиардером Джеффом Безосом. Фотографии с мероприятия опубликовало издание Daily Mail. Один из интернет-пользователей в комментариях под публикацией сравнил ее со змеей.

У нее пасть как у змеи, — написал пользователь в комментариях.

Отмечается, что Санчес была одета в коричневое платье с глубоким декольте, а ее супруг — в темно-синее поло и черные штаны. Помимо сравнения со змеей, пользователи Сети также назвали жену Безоса «клоуном» из-за большого количества пластических операций. Один из комментаторов также удивился тому, что ей 55 лет, хотя до этого считал ее 70-летней женщиной.

Ранее продюсер Сергей Кальварский заявил, что Лорен Санчес может не появиться в легендарной франшизе о Джеймсе Бонде, несмотря на покупку ее мужем компании — обладателя прав на съемку фильмов об этом герое. Он отметил, что кино — это серьезный бизнес, и если Санчес не сможет хорошо сыграть, ее заменят в процессе съемки на другую актрису.

До этого стало известно, что свадьба миллиардера Безоса и журналистки Санчес в Венеции обошлась примерно в $56 млн (4,452 млрд рублей). В сумму вошли аренда элитных площадок, услуги персонала, охрана и логистика.