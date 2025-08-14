Продюсер «Фишера» оценил шансы Лорен Санчес сняться в фильме о Бонде

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Несмотря на то, что миллиардер Джефф Безос купил компанию-обладателя прав на съемку фильмов о Бонде, не факт, что его жена Лорен Санчес появится в легендарной франшизе, поделился мнением с NEWS.ru продюсер Сергей Кальварский. Он отметил, что кино — это серьезный бизнес и если Санчес не сможет хорошо сыграть, ее заменят в процессе съемки на другую актрису.

Я предполагаю, что вряд ли они смогут сделать так, что она сыграет, как настоящая актриса. Но скорее всего в процессе съемок, если она не будет тянуть эту роль, ее заменят, потому что это все-таки довольно серьезный бизнес, а франшиза про Бонда уже тем более, — сказал Кальварский.

Продюсер добавил, что мало купить кинокомпанию и снять фильм, надо чтобы мировые кинотеатры согласились его показывать, плохой продукт им неинтересен.

Хорошо, он — владелец компании, а дальше ему что, придется скупать все кинотеатры по всему миру для того, чтобы у них показывали его Джеймса Бонда, если это будет плохое кино? Снять можно все, но показывать кому и где? — задался вопросом Кальварский.

Фильмы о Джеймсе Бонде считаются эталонами шпионского блокбастера, в роли «агента 007» и его девушки снимались самые известные и красивые голливудские актеры. В 2022 году миллиардер Джефф Безос купил за $8 млрд (638 млрд рублей) кинокомпанию MGM Studios, чтобы его подругу Лорен Санчеc сняли в фильме о Бонде.

Ранее стало известно, что свадьба 59-летнего основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес в Венеции принесет в бюджет Италии около $1,12 млрд (примерно 87,8 млрд рублей). Этот брак стал новым этапом в жизни миллиардера, который развелся с первой женой Маккензи Скотт в 2019 году после 25 лет совместной жизни,

