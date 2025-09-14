Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 15:42

Жителей Донецка оглушили мощные взрывы

Минимум три взрыва прогремели в Донецке

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

В Донецке прозвучало не менее трех взрывов, сообщает ТАСС. Звуки были слышны в Киевском и Ворошиловском районах города. По информации агентства, в небе был виден след от работы системы противовоздушной обороны. Другие детали происшествия неизвестны.

В Министерстве обороны РФ информацию пока не комментировали.

В ночь на 14 сентября российские силы ПВО сбили над регионами и акваторией Азовского моря 80 украинских БПЛА. Массированная атака была совершена на Брянскую область — там уничтожено 30 дронов. Над Крымом и Смоленской областью ликвидировали 15 и 12 БПЛА соответственно. Еще 10 сбили в Калужской области. Утром 14 сентября над российскими регионами сбили еще 18 украинских дронов. Противник пытался атаковать Белгородскую, Курскую и Нижегородскую области.

Ранее в Донецке при подрыве взрывоопасного предмета пострадал 84-летний мужчина. Инцидент произошел в Никитовском районе Горловки, где украинский беспилотник сбросил боеприпас. В результате были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

Донецк
происшествия
дроны
ПВО
