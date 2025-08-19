При взрыве в Донецке получил ранения 84-летний мужчина Пенсионер получил ранения при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

При детонации взрывоопасного предмета в Донецке ДНР ранения получил 84-летний мужчина, сообщила пресс-служба управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Там отметили, что в Никитовском районе Горловки при сбросе взрывоопасного предмета с украинского БПЛА были повреждены жилой дом и хозпостройка.

В результате детонации ВОП (взрывоопасного предмета. — NEWS.ru) на улице Абакумова ранен мужчина 1941 года рождения, — указали в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что средства ПВО за ночь сбили 23 беспилотника ВСУ в регионах России. В частности, БПЛА уничтожили в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали Белгородскую область дронами. Он уточнил, что пострадал мирный житель, медики оценили состояние мужчины как средней степени тяжести.

Кроме того, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменском районе. По его словам, пострадавших нет.