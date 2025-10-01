В некоторых районах ДНР вернули комендантский час

Комендантский час возобновлен в Мариуполе, Мангушском и Новоазовском муниципальных округах, передает Telegram-канал «Mash на Донбассе». Он начинает действовать с 1 октября.

В будни будет запрещено находиться на улице и в общественных местах с 23:00 до 04:00. Летом на юге ДНР было изменено действие режима комендантского часа. Ограничения были отменены в Мангушском и Новоазовском муниципальных округах. На территории Мариуполя комендантский час действовал с 00:00 до 04:00 в будние дни.

Ранее в Непале объявили комендантский час на всей территории страны. Власти уточнили, что скорые, пожарные машины, катафалки и автомобили охранных служб смогут передвигаться свободно. При этом любые поджоги, нападения или акты вандализма в ходе протестов власти пообещали квалифицировать как уголовные преступления.

До этого мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила комендантский час в центре города из-за беспорядков и мародерства. Она отметила, что полиция будет задерживать всех нарушителей, и порекомендовала жителям обходить центральный район, если они там не живут и не работают.