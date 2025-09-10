В Непале ввели комендантский час

Комендантский час объявили на всей территории Непала, заявили в армейском департаменте по связям с общественностью. Ограничения на передвижение будут действовать до 14:15 мск среды, 10 сентября, с продлением до 03:15 мск четверга, 11 сентября, передает портал Кhabarhub.

Учитывая общую ситуацию с безопасностью в стране, армия вводит комендантский час и ограничение передвижений, — подчеркнули в пресс-службе департамента.

При этом транспортным средствам первой необходимости, включая машины скорой помощи, катафалки, пожарные машины и охранные автомобили, разрешено нарушать комендантский час. Власти страны предупредили, что любые акты вандализма, поджогов или нападений на людей в связи с протестами будут рассматриваться как уголовные преступления.

Ранее сообщалось, что в Непале 26 человек задержали за мародерство на фоне массовых протестов. Отмечается, что они воспользовались ситуацией в стране для грабежей, поджогов и вандализма. Непальские военные призвали жителей немедленно уведомлять о подобных правонарушениях.

До этого МИД РФ рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Непал до стабилизации обстановки. Российским туристам и находящимся в стране гражданам также советуют соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей.

Причиной массовых выступлений стало решение властей Непала заблокировать работу соцсетей и мессенджеров, нарушивших новые правила регистрации в стране. Под ограничения подпали такие платформы, как YouTube, X, Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена).