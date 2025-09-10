Более 20 человек задержали в Непале за мародерство на фоне протестов

Более 20 человек задержали в Непале за мародерство на фоне протестов Кhabarhub: в Непале задержали 26 человек за мародерство на фоне протестов

В Непале задержали 26 человек за мародерство на фоне массовых протестов, сообщил портал Кhabarhub. Меры по безопасности были приняты в Катманду и городе Бхактапур.

Отмечается, что задержанные воспользовались ситуацией в стране для грабежей, поджогов и вандализма. Непальские военные призвали жителей немедленно сообщать о подобных правонарушениях.

Ранее армия Непала пригрозила вывести военных на улицы с 22:00 по местному времени, чтобы прекратить массовые беспорядки. Поводом стали грабежи, поджоги и акты вандализма, которые продолжаются в стране. Предостережение прозвучало на фоне пожаров в комплексе Сингха Дурбар, Верховном суде и здании парламента. Также власти ввели в стране чрезвычайное положение.

До этого сообщалось, что жена бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала погибла после нападения протестующих на их дом. Митингующие заперли женщину внутри и подожгли здание. Пострадавшую с многочисленными травмами успели доставить в местную больницу, однако врачи не смогли ее спасти.