Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 09:13

Более 20 человек задержали в Непале за мародерство на фоне протестов

Кhabarhub: в Непале задержали 26 человек за мародерство на фоне протестов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Непале задержали 26 человек за мародерство на фоне массовых протестов, сообщил портал Кhabarhub. Меры по безопасности были приняты в Катманду и городе Бхактапур.

Отмечается, что задержанные воспользовались ситуацией в стране для грабежей, поджогов и вандализма. Непальские военные призвали жителей немедленно сообщать о подобных правонарушениях.

Ранее армия Непала пригрозила вывести военных на улицы с 22:00 по местному времени, чтобы прекратить массовые беспорядки. Поводом стали грабежи, поджоги и акты вандализма, которые продолжаются в стране. Предостережение прозвучало на фоне пожаров в комплексе Сингха Дурбар, Верховном суде и здании парламента. Также власти ввели в стране чрезвычайное положение.

До этого сообщалось, что жена бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала погибла после нападения протестующих на их дом. Митингующие заперли женщину внутри и подожгли здание. Пострадавшую с многочисленными травмами успели доставить в местную больницу, однако врачи не смогли ее спасти.

Непал
мародеры
задержания
протесты
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кузбассе оценили перспективы поставок угля в Южную Корею
В России назвали самые высокооплачиваемые профессии
Ограничения в аэропорту Сочи обернулись задержками более 20 рейсов
Американский журналист ответил на версию о «следе украинца» в подрыве СП
Стало известно, где может находиться сбежавший из СИЗО россиянин-уголовник
Европейская страна дала согласие на использование замороженных активов РФ
Стало известно, сколько детей пропали в России летом 2025 года
8 рабочих способов избавиться от запаха кошачьей мочи
Киев планировал покушение на сотрудника предприятия ОПК России
Бывший российский фигурист Володин получил гражданство Германии
Россиян предупредили о подорожании одного продукта
Школьник упал с лошади и получил страшную травму
В ДНР рассказали о «высотных» боях в Покровске
Предатель из оборонной отрасли жестко поплатился за госизмену
Школьница упала замертво во время урока физкультуры
В российском городе лошадей отправили на «штрафстоянку»
Здание правительства Белгородской области попало под удар ВСУ
Жертве насилия пришлось менять квартиру: мигранты надругались над подругой
Москвича приговорили к 10 годам колонии за вербовку граждан в РДК
Российские военные уничтожили антенну Starlink и живую силу ВСУ в ДНР
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.