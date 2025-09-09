Армия Непала готова пойти на радикальные меры, чтобы остановить беспорядки Армия Непала предупредила о вводе войск с 22:00, если протесты не утихнут

Армия Непала пригрозила вывести военных на улицы с 22:00 по местному времени, чтобы прекратить массовые беспорядки, передает KhabarHub со ссылкой на заявления Управления по связям с общественностью армии. Поводом стали грабежи, поджоги и акты вандализма, которые продолжаются в стране.

Если подобные действия не прекратятся, армия совместно с другими силами безопасности будет мобилизована, чтобы взять ситуацию под контроль, — сказано в сообщении.

Предостережение прозвучало на фоне пожаров в комплексе Сингха Дурбар, Верховном суде и здании парламента. Нападения на политиков, сотрудников полиции и объекты общественной инфраструктуры вынудили власти ввести в стране режим чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что жена бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала погибла после нападения протестующих на их дом. Митингующие заперли женщину внутри и подожгли здание. Пострадавшую с многочисленными травмами успели доставить в местную больницу, однако врачи не смогли ее спасти.