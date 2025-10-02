Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 05:00

Назван один из главных источников ценных витаминов

Нутрициолог Попова назвала сало источником кислоты, необходимой для работы мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сало представляет собой источник жирных кислот, необходимых для работы головного мозга, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Юлия Попова. Однако, по ее словам, важно знать меру в употреблении этого продукта, чтобы, наоборот, не погубить здоровье.

Долгие годы сало было главным антигероем правильного питания и диет, но наука реабилитировала этот традиционный продукт. Оказывается, в умеренных количествах он приносит организму реальную пользу. Это не просто жир, а источник ценных жирорастворимых витаминов (A, D, E) и уникальной арахидоновой кислоты, которая участвует в строительстве клеток и работе мозга. Оно содержит «хороший» холестерин, необходимый для синтеза гормонов, и не имеет в составе опасных транс-жиров, — подчеркнула Попова.

Как отметила нутрициолог, ученые и медики сходятся во мнении о том, что безопасная и полезная доза сала составляет не более 20–30 граммов в день. По ее словам, превышение этой нормы может привести к избыточной нагрузке на печень и поджелудочную, а также способствовать набору веса и нарушению обмена веществ.

С осторожностью к салу следует относиться людям с обострениями заболеваний ЖКТ, ожирением и серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы. Но даже в этом случае один-два тонких кусочка не причинят зла. Наибольшую пользу принесет свежее или слабосоленое сало с кусочком подсушенного черного или цельнозернового хлеба и вприкуску с овощами. Однако не стоит делать его частью тяжелого мясного обеда, — резюмировала Попова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что лапша быстрого приготовления может спровоцировать развитие инфаркта, если употреблять ее на регулярной основе. По ее словам, повышенное содержание соли в бульоне увеличивает нагрузку на сердце.

