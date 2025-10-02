Назван один из главных источников ценных витаминов

Сало представляет собой источник жирных кислот, необходимых для работы головного мозга, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Юлия Попова. Однако, по ее словам, важно знать меру в употреблении этого продукта, чтобы, наоборот, не погубить здоровье.

Долгие годы сало было главным антигероем правильного питания и диет, но наука реабилитировала этот традиционный продукт. Оказывается, в умеренных количествах он приносит организму реальную пользу. Это не просто жир, а источник ценных жирорастворимых витаминов (A, D, E) и уникальной арахидоновой кислоты, которая участвует в строительстве клеток и работе мозга. Оно содержит «хороший» холестерин, необходимый для синтеза гормонов, и не имеет в составе опасных транс-жиров, — подчеркнула Попова.

Как отметила нутрициолог, ученые и медики сходятся во мнении о том, что безопасная и полезная доза сала составляет не более 20–30 граммов в день. По ее словам, превышение этой нормы может привести к избыточной нагрузке на печень и поджелудочную, а также способствовать набору веса и нарушению обмена веществ.

С осторожностью к салу следует относиться людям с обострениями заболеваний ЖКТ, ожирением и серьезными проблемами сердечно-сосудистой системы. Но даже в этом случае один-два тонких кусочка не причинят зла. Наибольшую пользу принесет свежее или слабосоленое сало с кусочком подсушенного черного или цельнозернового хлеба и вприкуску с овощами. Однако не стоит делать его частью тяжелого мясного обеда, — резюмировала Попова.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что лапша быстрого приготовления может спровоцировать развитие инфаркта, если употреблять ее на регулярной основе. По ее словам, повышенное содержание соли в бульоне увеличивает нагрузку на сердце.