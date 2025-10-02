Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 04:50

Разрыв связи с РФ, первый за пять лет тур, розыск: как живет Моргенштерн

Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) официально завершил свою предпринимательскую деятельность на территории России, разорвав связь с родиной. Что об этом известно, как сейчас живет артист?

Что известно о закрытии бизнеса Моргенштерна в России

Сообщается, что решение о полном прекращении работы его ИП было принято самим Моргенштерном.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения», — сказано в соответствующей карточке сервиса «БИР-Аналитик».

Предприятие было первоначально зарегистрировано в апреле 2018 года, а его основной деятельностью значилась организация развлекательного досуга. Таким образом, бизнес функционировал на протяжении нескольких лет до настоящего момента.

Среди других проектов музыканта также была бургерная «Kaif Burger» в Москве, которая сразу стала медийным проектом, но в 2022 году заведение закрылось.

Кроме того, он запускал ресторан «Kaif Provenance» в Дубае и анонсировал планы по развитию сети за рубежом. В России его имя использовалось в нескольких совместных проектах — от рекламы до коллабораций с брендами одежды и алкоголя.

Что известно о розыске Моргенштерна и аресте его имущества

17 января Следственный комитет России предъявил обвинение Моргенштерну в уклонении от обязательств иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что он и его подзащитный считают его включение в реестр иноагентов незаконным и необоснованным. Он также указал, что статья, на которую ссылался Минюст при внесении музыканта в список, утратила силу 1 декабря 2022 года.

«При этом, как следует из Telegram-канала нашего доверителя, Алишер ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность», — подчеркнул адвокат.

Тем не менее 27 января СК объявил Моргенштерна в розыск.

Прокуратура Москвы также арестовала имущество рэпера, находящееся в Истринском районе, в рамках уголовного дела. В собственности артиста оказались земельный участок, жилой дом, а также нежилое здание и три коммерческих помещения. Теперь Моргенштерн не имеет права совершать юридические операции с этими объектами недвижимости.

После всего этого Моргенштерн написал, он не понимает, за что к нему применяются такие жесткие санкции со стороны российских правоохранителей. Также он отметил, что его «карта мира» для него уменьшилась еще на десяток стран. Кроме того, он иронически поблагодарил Следственный комитет за рекламу его альбома.

Чем сейчас занимается Моргенштерн

Моргенштерн недавно объявил о европейском туре, который пройдет с 4 октября по 5 декабря. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он сообщил, что впервые за пять лет всем участникам его команды удалось получить визы.

Тур будет включать выступления в Берлине, Амстердаме, Париже, Лондоне и других городах Европы. Моргенштерн особо подчеркнул исторический момент получения виз после многолетнего перерыва и призвал фанатов срочно тратиться на билеты.

Также в сентябре он сообщал о переносе концертов в США. Он объяснил это трудностями с визой. Артист поделился документом, который подтверждает, что американское консульство отказало ему в получении документов. В бумаге указано, что для большей информации ему необходимо обратиться в посольство США в Варшаве.

Моргенштерн
рэперы
музыканты
певцы
Россия
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
