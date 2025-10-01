Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:53

Пенсионерам напомнили о важности ежегодной прививки от гриппа

Роспотребнадзор: каждый год в осенний сезон рекомендуется прививаться от гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилым россиянам рекомендуется каждый год делать прививку от гриппа, пишет «МК в Питере» со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что самое оптимальное время для вакцинации — с сентября по ноябрь.

Специалисты также напомнили, что людям преклонного возраста нужно своевременно прививаться от коронавирусной инфекции. Вакцинироваться от COVID-19 допустимо в любое время года.

Кроме того, раз в несколько лет нужна ревакцинация от пневмококковой инфекции. Это особенно важно для пациентов с ХОБЛ, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и сердечной недостаточностью. Наконец, каждые 10 лет пожилым следует делать прививку против столбняка и дифтерии.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что россиянам будет полезно делать прививки от гриппа и пневмококка одновременно. Такой подход значительно усиливает защиту организма и снижает риск заражения тяжелыми респираторными инфекциями.

пенсионеры
заболевания
вакцинация
прививки
