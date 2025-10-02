Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Синоптики пообещали россиянам более холодную зиму, чем в прошлом году

Гидрометцентр: зимний период с 2025 на 2026 год выдастся холоднее предыдущего

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Предстоящая зима в России ожидается значительно холоднее по сравнению с предыдущим зимним сезоном. Согласно прогнозу Гидрометцентра, понижение температур затронет практически все регионы страны, пишет ТАСС.

Особенно ощутимыми отклонения от климатической нормы будут в северных и центральных районах. Уже в ноябре 2025 года более низкие температуры прогнозируются в Северо-Западном федеральном округе, на севере Центрального и Приволжского округов, а также в северных частях Уральского и Сибирского федеральных округов.

В январе 2026 года похолодание ожидается на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов. Февраль будет холоднее обычного в северной половине Красноярского края и западных районах Якутии.

Однако в марте 2026 года синоптики прогнозируют компенсацию — среднемесячная температура на большей части территории страны ожидается выше климатической нормы. Специалисты продолжают мониторинг климатических изменений для уточнения долгосрочных прогнозов.

Ранее сообщалось, что в Москве был побит рекорд 1975 года по уровню атмосферного давления. Оно достигло отметки в 763,9 мм ртутного столба. До этого рекорд наблюдался на уровне 763,5 мм ртутного столба.

