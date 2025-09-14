Глава Минздрава России спас пассажира во время полета SHOT: Михаил Мурашко оказал помощь пассажиру с гипертоническим кризом в самолете

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко спас пассажира во время полета на рейсе Москва — Ханой, передает Telegram-канал SHOT. У 50-летнего россиянина случился гипертонический криз.

По данным канала, вьетнамский экипаж обратился за помощью пассажиров после ухудшения состояния мужчины. В том же самолете оказался и Мурашко, который летел в командировку на самолете, чтобы провести деловую встречу с руководством Вьетнама.

В течение часа в воздухе он сумел стабилизировать состояние пассажира. Мужчину удалось спасти благодаря проведенным лечебным мероприятиям и приему лекарств. После этого он благополучно долетел до Ханоя.

Ранее Мурашко заявил, что онкологические заболевания сохранят лидирующие позиции в медицине в обозримом будущем. Глобальное бремя онкологических заболеваний продолжает расти, создавая потребность в качественной медицинской помощи. В прошлом году в России зафиксировано более 715 тысяч новых случаев злокачественных новообразований, а общее количество пациентов под диспансерным наблюдением превысило 4,4 млн человек.