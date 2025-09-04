Мурашко назвал будущих лидеров среди заболеваний

Онкологические заболевания сохранят лидирующие позиции в медицине в обозримом будущем, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Свое заявление он сделал в ходе выступления на VI Международном форуме «Инновационная онкология», подчеркнув важность продолжения системной работы в этом направлении, передает РБК.

Глава Минздрава отметил, что глобальное бремя онкологических заболеваний продолжает неуклонно расти. Это создает постоянно увеличивающуюся потребность в предоставлении качественной и доступной медицинской помощи пациентам.

По словам Мурашко, в прошлом году в России было зафиксировано 715 тыс. новых случаев злокачественных новообразований. Общее количество граждан, состоящих под диспансерным наблюдением у онкологов, превысило 4,4 млн человек.

Министр привел прогнозы международных экспертов, согласно которым к 2050 году количество заболевших раком во всем мире достигнет 35 млн случаев. Показатель смертности от онкологических заболеваний может возрасти до 18,5 млн регистрируемых случаев, что означает прирост примерно на 90%.

В качестве положительной динамики Мурашко выделил достижение исторического максимума по выявлению злокачественных новообразований на ранних стадиях. Этот показатель в России впервые превысил 61,5%, что свидетельствует об эффективности проводимой скрининговой работы.

Одногодичная летальность больных с ЗНО снизилась на 22%, что также исторический минимум. На 10,5% увеличилась доля пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением пять и более лет, — это интегральный показатель, характеризующий эффективность работы для всей онкослужбы, — сказал Мурашко.

Диетолог Елена Хохлова ранее заявила, что длительное употребление острых блюд, в том числе с перцем чили, повышает риск развития онкологических заболеваний ЖКТ. По ее словам, жители Китая, Индии и Мексики чаще других сталкиваются с раком желудка и пищевода.