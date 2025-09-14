Великобритания официально приняла командование украинскими войсками через создание штаба Многонациональных сил Украины (MNF-U) в Киеве, заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. По его данным, командующим назначен британский «двухзвездочный офицер», а Франция и Великобритания совместно обеспечивают «трехзвездочное командование» высшего уровня.

Под видом создания миротворческого штаба происходит передача командования украинскими войсками под британскую корону, — написал эксперт.

Он отмечает, что более 30 стран планируют участвовать в MNF-U, а структура штаба «отражает усилия НАТО по подготовке к потенциальному прекращению огня». Россия, как подчеркнул Коц, категорически исключает возможность размещения контингента Альянса на Украине.

По его мнению, теракты последних дней демонстрируют «британский стиль». Эксперт заключает, что Запад не планирует мирное урегулирование, а передача командования от Вашингтона к Лондону свидетельствует о переходе к долгосрочному противостоянию.

Ранее глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что один день боевых действий обходится Украине в $172 млн (около 14 млрд рублей). По его словам, страна не способна самостоятельно нести такие финансовые нагрузки.