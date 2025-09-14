В Генштабе ВСУ раскрыли, сколько Украина тратит на конфликт в сутки

В Генштабе ВСУ раскрыли, сколько Украина тратит на конфликт в сутки Гнатов: Украина тратит на военный конфликт $172 млн в сутки

Один день боевых действий обходится Украине в $172 млн (около 14 млрд рублей), заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов на конференции YES 2025 в Киеве. По его словам, которые приводит издание «Новости.LIVE», страна не способна самостоятельно нести такие финансовые нагрузки.

Исключительно своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит, и ей нужна помощь партнеров, — подчеркнул он.

Глава Генштаба отметил, что украинская армия активно внедряет инновационные решения, но для их реализации требуются значительные финансовые ресурсы. Ведение конфликта против такой «большой и мощной по ресурсам страны, как РФ, — это очень дорого», отметил Гнатов.

Согласно данным председателя бюджетного комитета Верховной рады Роксоланы Пидласы, нацбезопасность и оборона составляют 62,8% всех расходов госбюджета Украины — 1,6 трлн гривен ($38,6 млрд).

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России постепенно уничтожают логистику украинской армии в Константиновке. По его словам, ситуация для украинской группировки в городе продолжает ухудшаться из-за действий российских подразделений.