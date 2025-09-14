В Польше «исправили» хит «Матушка-земля» для НАТО Жители Польши снимают технику НАТО под переделанную песню «Матушка-земля»

Поляки начали снимать технику НАТО и выкладывать соответствующие ролики с переделанной песней артистки Татьяны Куртуковой «Матушка-земля», передает URA.RU. На одном из роликов по неизвестному европейскому городу везут танки.

Вместо оригинальных слов в треке звучит фраза «Polska, do boju», что означает «Польша, давай бороться». Отмечается, что для демонстрации техники Североатлантического альянса пользователи используют только «исправленную» версию российского хита.

Ранее Куртукова была внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец». Основанием для включения в список стала, как заявляется на портале, ее поддержка действий российских вооруженных сил. Примечательно, что в созданной карточке указана ошибочная фамилия — Макарова, а не Куртукова.

Также на Украине двух женщин из села Гореничи под Киевом привлекли к административной ответственности: они громко слушали песню «Матушка-земля». Полицию вызвали местные жители, посчитав поведение девушек неприемлемым. Известно, что до этого они употребили алкоголь.