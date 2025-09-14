Соловьев раскрыл, что сделает после победы России

Телеведущий Владимир Соловьев пообещал выспаться после успешного завершения специальной военной операции. Пока журналист создает летопись событий, об этом он рассказал в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
Мы пишем летопись победы и героизма русского народа. [Когда настанет победа], во-первых, я высплюсь. Затем, как ни странно, но, когда ты выполнил большую-большую работу, наступает такой момент, когда, знаешь, опустошение, но это опустошение счастья, — уточнил Соловьев.
Ранее телеведущий сообщил о задержании мужчины, готовившего на него покушение на убийство. По данным правоохранителей, подозреваемый неоднократно мог посещать Москву для сбора информации о передвижениях Соловьева. Также в Ульяновской области мужчина, предположительно, изучал данные о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса в регионе.
Также он отмечал, что двух российских ядерных торпед «Посейдон» будет достаточно для того, чтобы стереть Соединенные Штаты с лица земли. Так он отреагировал на информацию о том, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным якобы угрожал «разбомбить Москву к чертям».