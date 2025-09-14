Соловьев раскрыл, что сделает после победы России Соловьев пообещал выспаться после победы России на СВО

Телеведущий Владимир Соловьев пообещал выспаться после успешного завершения специальной военной операции. Пока журналист создает летопись событий, об этом он рассказал в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Мы пишем летопись победы и героизма русского народа. [Когда настанет победа], во-первых, я высплюсь. Затем, как ни странно, но, когда ты выполнил большую-большую работу, наступает такой момент, когда, знаешь, опустошение, но это опустошение счастья, — уточнил Соловьев.

Ранее телеведущий сообщил о задержании мужчины, готовившего на него покушение на убийство. По данным правоохранителей, подозреваемый неоднократно мог посещать Москву для сбора информации о передвижениях Соловьева. Также в Ульяновской области мужчина, предположительно, изучал данные о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса в регионе.

Также он отмечал, что двух российских ядерных торпед «Посейдон» будет достаточно для того, чтобы стереть Соединенные Штаты с лица земли. Так он отреагировал на информацию о том, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным якобы угрожал «разбомбить Москву к чертям».