12 сентября 2025 в 13:22

Соловьев сообщил о задержании его потенциального убийцы

Соловьев заявил о задержании мужчины, готовившего покушение на его убийство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в подготовке покушения на убийство журналиста. Фигуранта дела заключили под стражу, отметил ведущий в своем Telegram-канале.

УФСБ России <…> пресечена противоправная деятельность жителя города Димитровграда Ульяновской области, 1989 года рождения, который с апреля 2024 года по июнь 2025 года по заданию украинских спецслужб планировал участвовать в подготовке покушения на Соловьева Владимира Рудольфича, — уточняли на канале журналиста.

По данным правоохранителей, подозреваемый неоднократно мог посещать Москву для сбора информации о передвижениях Соловьева. Также в Ульяновской области мужчина предположительно изучал данные о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса в регионе.

Ранее в Крыму задержали собиравшего данные о военных объектах агента ГУР МО Украины. Уточнялось, что россиянин передавал украинской стороне материалы, включая файлы с координатами военных объектов, через мессенджер WhatsApp.

Владимир Соловьев
покушения
ФСБ
Ульяновская область
