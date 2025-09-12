Соловьев сообщил о задержании его потенциального убийцы Соловьев заявил о задержании мужчины, готовившего покушение на его убийство

Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в подготовке покушения на убийство журналиста. Фигуранта дела заключили под стражу, отметил ведущий в своем Telegram-канале.

УФСБ России <…> пресечена противоправная деятельность жителя города Димитровграда Ульяновской области, 1989 года рождения, который с апреля 2024 года по июнь 2025 года по заданию украинских спецслужб планировал участвовать в подготовке покушения на Соловьева Владимира Рудольфича, — уточняли на канале журналиста.

По данным правоохранителей, подозреваемый неоднократно мог посещать Москву для сбора информации о передвижениях Соловьева. Также в Ульяновской области мужчина предположительно изучал данные о расположении объектов оборонно-промышленного комплекса в регионе.

Ранее в Крыму задержали собиравшего данные о военных объектах агента ГУР МО Украины. Уточнялось, что россиянин передавал украинской стороне материалы, включая файлы с координатами военных объектов, через мессенджер WhatsApp.