14 сентября 2025 в 18:25

На Казанском направлении загорелся грузовой поезд

На Казанском направлении МЖД загорелся вагон грузового поезда с пиломатериалами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Казанском направлении Московской железной дороги произошло возгорание в вагоне грузового поезда, перевозящего пиломатериалы, сообщили в пресс-службе МЖД. Инцидент произошел на перегоне Шиферная — Пески.

Сегодня в 16:15 на перегоне Шиферная — Пески Казанского направления МЖД было обнаружено возгорание в вагоне грузового поезда (груз — пиломатериалы). Вагон был оперативно отцеплен локомотивной бригадой. На месте работает пожарный расчет, — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл пожарный поезд, оснащенный 122 тоннами воды и запасом пенообразователя в количестве 5 тонн. По предварительным данным, пострадавших нет и объектам инфраструктуры РЖД не угрожает опасность.

Причины возгорания выясняются. Из-за работы пожарных команд приостановлено движение поездов на участке Шиферная — Пески. Задерживаются пригородные и некоторые пассажирские составы Казанского направления. Московская железная дорога принимает все необходимые меры для восстановления графика движения поездов.

Ранее сообщалось, что во время взлета рейса Москва — Хургада у самолета египетской авиакомпании Nesma Airlines произошло возгорание двигателя. Лайнер экстренно посадили в аэропорту Внуково.

