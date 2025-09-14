Курс президента Украины Владимира Зеленского может вылиться в противодействие странам Евросоюза, заявил ТАСС посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник. По его словам, Киев использует арсенал подрыва газонефтепроводов, мостов и инфраструктуры.

Зеленский демонстрирует, что Украина, точнее украинская власть, — это власть беспредельщиков, что арсенал террористических действий может быть применен по отношению к кому угодно, — уточнил Мирошник.

Посол отметил, что Украина использует весь арсенал против стран, чья политика ей не нравится. При этом Киев спровоцировала на подобное поведение «международная дипломатической крыша» со стороны Франции, Германии и Великобритании. На сегодняшний день на международных площадках игнорируют преступления Киева, резюмировал он.

Ранее Мирошник заявил, что Российская Федерация не допустит заключения фейковых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, заключать их с украинским лидером Владимиром Зеленским — это большой риск, так как он уже год является нелегитимным президентом.