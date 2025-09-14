Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 18:32

«Власть беспредельщиков»: Мирошник предостерег Европу от удара Зеленского

Мирошник: политика Зеленского может навредить Европе

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс президента Украины Владимира Зеленского может вылиться в противодействие странам Евросоюза, заявил ТАСС посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник. По его словам, Киев использует арсенал подрыва газонефтепроводов, мостов и инфраструктуры.

Зеленский демонстрирует, что Украина, точнее украинская власть, — это власть беспредельщиков, что арсенал террористических действий может быть применен по отношению к кому угодно, — уточнил Мирошник.

Посол отметил, что Украина использует весь арсенал против стран, чья политика ей не нравится. При этом Киев спровоцировала на подобное поведение «международная дипломатической крыша» со стороны Франции, Германии и Великобритании. На сегодняшний день на международных площадках игнорируют преступления Киева, резюмировал он.

Ранее Мирошник заявил, что Российская Федерация не допустит заключения фейковых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, заключать их с украинским лидером Владимиром Зеленским — это большой риск, так как он уже год является нелегитимным президентом.

Родион Мирошник
Украина
Евросоюз
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.