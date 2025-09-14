В Госдуме уличили Запад в смене тактики влияния на российских избирателей

Запад изменил стратегию влияния на российских избирателей, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев в информационном центре ЦИК России. По его словам, тактика продвижения социальных повесток теперь перешла к целевой грантовой поддержке конкретных специалистов.

Акцент сделан на грантовой и иной поддержке молодых активистов, лидеров молодежных движений, журналистов, специалистов в области искусственного интеллекта, — сообщил он.

Депутат объяснил, что Запад, в частности, отказался от продвижения экологической, феминистской и ЛГБТ-повестки (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), «поняв, что это пустая трата времени и средств» в российских условиях.

Ранее в Севастополе обнаружили мошеннический сайт для сбора личных данных под видом регистрации на выборы. Злоумышленники маскировались под местные избиркомы и его председателя Нину Фаустову через фальшивые Telegram-каналы. Предполагается, что в схеме были замешаны украинские мошенники.