14 сентября 2025 в 19:54

Борец из России взял золото, одолев соперника из Ирана в Загребе

Россиянин Угуев стал чемпионом мира по вольной борьбе до 61 кг

Заур Угуев Заур Угуев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал чемпионом мира в весовой категории до 61 кг, передает ТАСС. Он одержал решающую победу на соревнованиях в Загребе.

В финале Угуев одолел соперника Ахмада Мохаммаднежаджавана из Ирана. Угуев — олимпийский чемпион в весовой категории до 57 кг, в этом же весе борец становился чемпионом мира два раза. Российские борцы выступают на турнире в Хорватии под флагом Объединенного мира борьбы.

Ранее Хорватия аннулировала визу борцу греко-римского стиля Эмину Сефершаеву накануне чемпионата в Загребе. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили утверждал, что решение было вынесено по инициативе Евросоюза.

Также попасть в страну в аэропорте Хорватии мешали старшему тренеру сборной России по вольной борьбе Денису Царгушу и трем спортсменам: Заурбеку Сидакову, Абдулле Курбанову и Ахмеду Усманову. Все россияне получили визы незадолго до вылета.

Мамиашвили назвал «скотским» отношение Хорватии к российским спортсменам. Он напомнил, что борцов РФ держали в аэропорте Загреба, несмотря на наличие всех необходимых для въезда в страну документов. По словам президента ФСБР, так иностранное государство демонстративно показало свою позицию по отношению к спортсменам РФ.

