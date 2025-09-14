Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 19:08

Погибших в Орловской области росгвардейцев наградят посмертно

Хинштейн: погибших в Орловской области рогвардейцев представят к наградам

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудников Росгвардии, погибших в Орловской области при взрыве на железнодорожных путях, представят к награде, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Один из росгвардейцев скончался в больнице накануне ночью, общее число жертв достигло трех человек.

Таким образом, количество жертв достигло трех человек: все они сотрудники орловского управления Росгвардии. По решению директора ведомства Героя России Виктора Золотова они будут посмертно представлены к госнаградам, — уточнил Хинштейн.

Он выразил соболезнования близким и родным погибших росгвардейцев. Врио губернатора также отметил, что Курская область скорбит вместе с ними.

Подрыв железнодорожных путей произошел вечером 13 сентября. Инцидент случился во время проверки участка дороги. В связи с ЧП на перегоне Малоархангельск — Глазуновка было задержано движение ряда поездов дальнего следования.

На место происшествия из Курска также выехали пять бригад медиков Федерального центра медицины катастроф для оказания необходимой помощи. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет, однако врачи были готовы помочь всем, кто в этом нуждается.

