Появились кадры ДТП с перевернувшейся каретой скорой помощи в Москве

В Сети появились кадры ДТП, в котором перевернулась машина скорой помощи, их публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва». По предварительным данным, в результате аварии три человека получили травмы. Среди пострадавших могут быть водитель и пассажиры кареты скорой помощи, включая водителя, медицинского работника и пожилую пациентку.

На видеозаписи видно, как автомобиль скорой помощи выезжает на газон, после чего неоднократно переворачивается на разделительной полосе рядом с Триумфальной аркой. В конечном итоге машина заваливается на бок.

Ранее сообщалось, что авария случилась из-за резкого торможения, возможно, скорую подрезали. Скорая везла 73-летнюю женщину с переломом шейки бедра, у нее также диагностированы перелом плеча и резаная рана живота. Водитель и фельдшер получили сотрясение мозга. На место прибыли службы санавиации для эвакуации. Движение на участке ограничено.

До этого в Новосибирске произошло ДТП с участием ВАЗ-21074 и Toyota Land Cruiser Prado. Женщина-водитель и четверо ее детей получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу, характер их травм уточняют.