14 сентября 2025 в 16:27

Польша поднимет вопрос об инциденте с беспилотниками в ЕС

Варшава включила вопрос об инциденте с дронами в повестку встречи министров ЕС

Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Польша поднимет вопрос об инциденте с дронами на встрече министров Европейского союза по европейским делам во вторник, передает радио RMF FM. Варшава включила этот вопрос в повестку дня в раздел «Прочие вопросы» для обсуждения в конце заседания. Отмечается, что республика уже проинформировала послов ЕС о ситуации и теперь надеется обсудить поддержку партнеров.

Варшава поднимет этот вопрос в так называемой части «Прочие вопросы», то есть в части встречи, не посвященной основной теме, в конце встречи, — сообщил источник.

На встрече может прозвучать дополнительная информация о проекте «Стена дронов», анонсированном председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Один из дипломатов подтвердил, что вопрос безопасности воздушных границ будет также поднят на октябрьском саммите лидеров ЕС, поскольку проект продолжает разрабатываться.

Ранее командование польских вооруженных сил сообщило, что в Польше не нашли никаких подтверждений того, что 13 сентября было нарушено воздушное пространство страны. До этого в связи с угрозой в небо поднимались истребители НАТО и Польши.

