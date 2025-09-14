Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 11:45

Военэксперт назвал время полета «Искандера» до Варшавы

Кнутов: «Искандер» долетит до Варшавы за несколько минут

Боевая работа ОТРК «Искандер» Боевая работа ОТРК «Искандер» Фото: МО РФ

Российскому комплексу «Искандер» потребуется от двух до четырех минут, чтобы долететь до Варшавы или Вильнюса — столиц Польши и Литвы, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Так в беседе с aif.ru он отреагировал на информацию о его размещении в Калининградской области, недалеко от польской границы.

Полет ракеты «Искандер» будет занимать от двух минут до четырех минут. Та модификация, которую сейчас используют, имеет дальность полета до 500 км, — сказал он.

Кнутов напомнил, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) утратил свою силу, поэтому дальность полета «Искандера» увеличена до 1000 километров. В этом случае он даже может долететь до Парижа.

Кнутов также считает, что «Искандер» способен остудить горячие головы НАТО. Он не исключил, что это потребуется в ответ на провокации вдоль границы с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не угрожала другим странам, в том числе европейским. Наоборот, это НАТО продвигалась к российским границам, пояснил он.

