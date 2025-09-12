Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 13:36

Решение Польши закрыть границу с Белоруссией удивило Кремль

Песков: Россия никогда не угрожала европейским странам

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия никогда не угрожала другим странам, в том числе европейским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Наоборот, это НАТО продвигалась к российским границам, пояснил он, комментируя решение Польши закрыть границу с Белоруссией из-за учений «Запад-2025», передает ТАСС.

Я хочу напомнить слова нашего президента: «Россия никогда никому не угрожала». Не угрожает она и странам Европы. Это не Россия двигалась в сторону Европы со своей военной инфраструктурой, а именно Европа, будучи в составе НАТО — которая является инструментом конфронтации, а не мира и стабильности, — двигалась всегда в сторону наших границ, — сказал он.

Тем временем на видео попала перекрытая граница Польши и Белорусси. Кордоны заблокировали автомобильный КПП Тересполь — Брест. На линии размежевания польские пограничники установили заградительные щиты и натянули колючую проволоку.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Польшу передумать насчет решения закрыть границу. Дипломат предупредила, что односторонние действия Варшавы нанесут серьезный ущерб международным партнерам страны и национальному бизнесу.

Польша
Кремль
Белоруссия
НАТО
