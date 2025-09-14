В Польше не нашли следов вторжения дрона ВС Польши не подтвердили нарушения воздушного пространства

В Польше не нашли никаких подтверждений того, что 13 сентября было нарушено воздушное пространство страны, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети X. До этого в связи с угрозой в небо поднимались истребители НАТО и Польши.

Принятые меры не подтвердили показаний радиолокационных систем и, следовательно, нарушения воздушного пространства Польши, — говорится в заявлении.

Военные заявили, что сигналы радаров, вероятно, были вызваны погодными условиями. Однако, учитывая близость к границе посторонних объектов, они сочли необходимым проверить ситуацию.

Тем временем стало известно, что заявления постпреда России в ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совбеза ООН, посвященном инциденту с беспилотниками над территорией Польши, возмутили Варшаву. Польская сторона дошла до оскорблений, но при этом не предоставила никаких аргументов в защиту своей точки зрения.

Reuters сообщал, что странам — участницам НАТО не понравилось, что американский лидер Дональд Трамп сдержанно высказывается об инциденте с дронами в Польше. Они обвинили политика в приверженности утверждению, что безопасность Европы не является основой для безопасности США.