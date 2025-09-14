Празднование Дня города в Москве
Россия заставила Польшу понервничать на экстренном заседании Совбеза ООН

NC: выступление постпреда России Небензи в ООН разозлило Варшаву

Заявления постпреда России в ООН Василия Небензи на экстренном заседании Совбеза ООН, посвященном инциденту с беспилотниками над территорией Польши, возмутили Варшаву, передает Najwyższy Czas. Польская сторона дошла до оскорблений, но при этом не предоставила никаких аргументов в защиту своей точки зрения, пишет издание.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя повторил заявление Москвы о том, что его страна не наносила удары по Польше и что дальность действия ее беспилотников не позволяла им достичь этой страны. <…> Польские политики не смогли ответить на эти аргументы, вместо этого осыпая Россию оскорблениями, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что польские власти после инцидента с дронами на своей территории увидели уязвимость НАТО. Польша оказалась в подвешенном состоянии, поскольку ситуация продемонстрировала слабость Альянса. При этом в Варшаве уже давно настаивают на создании системы защиты от беспилотников вдоль восточной границы Блока, однако партнеры не торопятся принимать участие в реализации проекта.

