Стало известно отношение Польши к НАТО после инцидента с дронами Kurier: власти Польши осознали уязвимость НАТО после инцидента с БПЛА

Польские власти после инцидента с дронами на своей территории осознали подлинную сущность НАТО и увидели его уязвимость, передает австрийское издание Kurier. По мнению авторов материала, поляки находятся в подвешенном состоянии из-за произошедшего.

Внутри страны этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны [НАТО], — говорится в материале.

Издание пишет, что в Польше уже давно выступают за создание системы противодействия беспилотникам вдоль восточного рубежа Альянса, однако до сих пор ни один из партнеров не изъявил желания реализовать этот проект. Кроме того, в стране работает с перебоями комплекс SKY ctrl, который не всегда распознает БПЛА.

Ранее бывший подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил, что инцидент со сбитыми в Польше дронами напоминает провокацию в Тонкинском заливе, которая стала поводом к началу войны во Вьетнаме. По его словам, в ЕС считают беспилотники российскими, хотя аналогичные аппараты широко применяются и на Украине. Эксперт отметил, что часть таких дронов могла быть восстановлена украинской стороной и вновь использована.