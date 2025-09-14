«Уже по уши в крови»: глава ЦИК о взрывах на ж/д путях в Орловской области

Причастные к взрывам на железнодорожных путях в Орловской области — это террористы и бандеро-гестаповцы, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе сессии по наблюдению за выборами. Она также добавила, что организаторы преступления по уши в крови, передает ТАСС.

Согласитесь, что это бандеро-гестаповцы. Террористы, которые уже по уши в крови, — заявила Памфилова.

Председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что приехала в столицу из другого региона. Из-за задержки поездов ей пришлось ждать отправления 12 часов. По ее словам, в Орловской области произошел террористический акт.

Ранее губернатор Орловской области Алексей Клычков рассказал, что еще один раненный при подрыве железнодорожных путей умер в больнице. Всего скончались три человека. Глава региона пообещал оказать помощь родственникам погибших. Клычков также добавил, что ночью к пассажирам прибыл автобус. Он поблагодарил всех, кто оказывал помощь.