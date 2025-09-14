Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 17:46

«Уже по уши в крови»: глава ЦИК о взрывах на ж/д путях в Орловской области

Глава ЦИК Памфилова назвала террористами причастных к взрыву в Орловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причастные к взрывам на железнодорожных путях в Орловской области — это террористы и бандеро-гестаповцы, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова в ходе сессии по наблюдению за выборами. Она также добавила, что организаторы преступления по уши в крови, передает ТАСС.

Согласитесь, что это бандеро-гестаповцы. Террористы, которые уже по уши в крови, — заявила Памфилова.

Председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила, что приехала в столицу из другого региона. Из-за задержки поездов ей пришлось ждать отправления 12 часов. По ее словам, в Орловской области произошел террористический акт.

Ранее губернатор Орловской области Алексей Клычков рассказал, что еще один раненный при подрыве железнодорожных путей умер в больнице. Всего скончались три человека. Глава региона пообещал оказать помощь родственникам погибших. Клычков также добавил, что ночью к пассажирам прибыл автобус. Он поблагодарил всех, кто оказывал помощь.

Орловская область
взрывы
Элла Памфилова
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.