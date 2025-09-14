После ЧП в Орловской области умер еще один росгвардеец

Третий раненный при подрыве железнодорожных путей в Орловской области сотрудник Росгвардии скончался в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Он пообещал оказать помощь семьям погибших.

К сожалению, пришли плохие новости из больницы — скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь, — сказано в сообщении.

Он добавил, что ночью на помощь пассажирам прибыли автобусы. Кроме того, Клычков поблагодарил всех неравнодушных, кто привозил еду и вещи.

Подрыв железнодорожных путей произошел вечером 13 сентября. Инцидент случился во время проверки участка дороги. В связи с ЧП на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования.

Ранее стало известно, что в ночь на 14 сентября силы ПВО сбили над регионами России и акваторией Азовского моря 80 украинских БПЛА. Массированная атака была совершена на Брянскую область — там уничтожено 30 дронов. Над Крымом ликвидировано 15 беспилотников, над Смоленской областью — 12, над Калужской областью — 10.