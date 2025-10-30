Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 11:23

Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего

В Индии криминалистка профессионально устроила взрыв в квартире с трупом бывшего

Полиция Таиланда Полиция Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM

Молодая выпускница курсов судебной экспертизы Амрита Чаухан из Индии использовала свои знания, чтобы скрыть следы преступления в квартире покойного экс-бойфренда Рамкеши Мины. Она полила тело маслом и вином, после чего включила газ и оставила рядом источник с открытым огнем, передает The Times of India.

Мина начал встречаться с Чаухан в мае 2025 года, пара познакомилась на собеседовании. Между молодыми людьми завязались страстные отношения, позднее они стали записывать на камеру интимные видео, уточнили в издании.

В конце лета к молодому криминалисту вернулся ее бывший парень — газовый инженер Сумит Кашьяп. Тогда Чаухан порвала с Миной и вступила в новые отношения. Отвергнутый молодой человек начал шантажировать индианку интимными видео, в надежде вернуть девушку, рассказали журналисты.

В итоге Чаухан вместе с Кашьяпом и его приятелем Сандипом Кумаром решили выкрасть жесткий диск с откровенными материалами, инсценировав ограбление. Они связали бывшего возлюбленного девушки у него в квартире. Позже завязалась потасовка, в результате которой Мина оказался задушен. Тогда криминалистке и пришло в голову замаскировать преступление под взрыв, добавили в СМИ.

Ранее в США к пожизненному сроку приговорили Бионку Эллис, которая несколько раз ударила ножом трехлетнего мальчика и его мать. Подозреваемая последовала за жертвами на парковку, где нанесла несколько ножевых ранений малышу, сидевшему в тележке для покупок.

Индия
смерти
пары
взрывы
