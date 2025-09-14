В Орловской области после ЧП открыли железную дорогу В Орловской области после подрыва открыли движение для поездов

В Орловской области открыли движение по одному железнодорожному пути, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Там пояснили, что на перегоне Малоархангельск — Глазуновка завершились оперативные мероприятия. Накануне там произошел подрыв, в результате которого погибли трое росгвардейцев.

После завершения оперативных мероприятий железнодорожники открыли движение по одному пути. Пропуск поездов в обе стороны осуществляется в реверсивном режиме, — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты ведут восстановление второго пути. Железнодорожники прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить движение по обоим направлениям, заключили в пресс-службе.

Известно, что из-за происшествия на железнодорожных путях с отставанием от графика следует 17 поездов. В их числе поезда Адлер — Москва (№ 84), Минеральные Воды — Москва (№ 566) и Смоленск — Анапа (№ 535).

Также из-за схода с рельсов тепловоза вблизи станции Семрино в Ленинградской области изменен маршрут трех пассажирских поездов. Время в пути увеличится до шести часов, предупредили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.