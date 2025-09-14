Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 12:02

Поезда следуют с шестичасовым опозданием из-за ЧП в Ленобласти

Поезда изменили маршрут из-за схода с рельсов тепловоза под Петербургом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Три пассажирских поезда изменили маршрут в связи со сходом с рельсов тепловоза вблизи станции Семрино в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Время в пути увеличится до шести часов, предупредили там.

Изменен маршрут поездов: № 839 «Ласточка» Санкт-Петербург — Печоры, № 50 Минск — Санкт-Петербург, № 84 Гомель — Санкт-Петербург, — говорится в сообщении.

Также сокращен маршрут поездов от Санкт-Петербурга по Витебскому направлению — они следуют только до станции Павловск. В настоящее время на Октябрьской железной дороге работает оперштаб.

Известно, что в результате происшествия погиб машинист поезда — его зажало в кабине, после деблокировки он скончался в машине скорой. Сейчас проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы.

Также из-за происшествия на железнодорожных путях в Орловской области с отставанием от графика следует 17 поездов. В их числе — поезда Адлер — Москва (№ 84), Минеральные Воды — Москва (№ 566) и Смоленск — Анапа (№ 535).

происшествия
поезда
Ленинградская область
Санкт-Петербург
