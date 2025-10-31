Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 07:41

В Мытищах восстановили электроснабжение в 15 домах

Купецкая: в Мытищах восстановили электроснабжение в жилом комплексе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Аварийно-восстановительные работы завершены в жилом комплексе «Императорские Мытищи» в подмосковном городе Мытищи, сообщила глава городского округа Юлия Купецкая в Telegram-канале. По ее словам, электроснабжение восстановлено в полном объеме.

В ЖК «Императорские Мытищи» в 05:00 мск были завершены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщении.

Уточняется, что там без света остались 15 домов, причиной ситуации стало повреждение кабельной линии. Жителям комплекса при возникновении вопросов или новых аварийных ситуаций рекомендовано обращаться в информационно-диспетчерскую службу ЖКХ.

Ранее в жилом комплексе «Императорские Мытищи» в Подмосковье произошло третье за день масштабное отключение коммунальных услуг. Было отключено электричество, водоснабжение и отопление. В результате аварии некоторые жители оказались заблокированы в лифтах. Отмечается, что многие семьи с маленькими детьми вынуждены были покинуть свои квартиры из-за холода.

До этого в Химках более 260 жилых домов и 20 социальных учреждений остались без отопления и горячей воды из-за технологического сбоя. Минэнерго Московской области информировало, что отключение затронуло целый ряд улиц, включая 9 Мая, Дружбы, Машинцева, Молодежную, Юбилейный проспект и Куркинское шоссе. Для ликвидации аварии были задействованы все аварийные бригады муниципального округа.

Мытищи
электроснабжение
электричество
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бастрыкина возмутили нападки зоозащитников на родителей погибшего ребенка
Крокодил съел рабочего с плантации в Индонезии
Штраф за парковку в Москве: как быстро оплатить и правильно оспорить
Стало известно, на какое направление ВСУ стали стягивать силы
В Туле выросло число жертв массового ДТП с трамваем и маршрутками
Топ-10 лучших начинок для пирожков, которые всегда получаются
Пышный омлет на сковороде: 5 лучших рецептов — от классического до пуляра
Пушков развеял миф об одержимости Трампа Украиной
Квашеная капуста без уксуса и сахара: идеальный баланс вкуса и пользы
Грабители со взрывчаткой похитили золото из лаборатории в Лионе
В Госдуме отреагировали на возможный снос памятника Пушкину в Одессе
В Туле столкнулись трамвай, две маршрутки и легковушка
Как сэкономить на парковке в Москве: льготы для жителей и не только
По моде и по погоде: выбираем идеальную пару обуви на осень
Парковка в аэропортах Москвы: обзор тарифов и льгот для путешественников
Встать на биржу труда в Москве-2025: простые и быстрые способы
В МВД рассказали, как мошенники усовершенствовали популярную схему обмана
Шел, упал, очнулся, гипс: что делать при травме в гололед на улице
Все жертвы массового отравления в Бурятии идут на поправку
В Британии испугались возможного «удара Путина» и вспомнили о подгузниках
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.