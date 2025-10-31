В Мытищах восстановили электроснабжение в 15 домах Купецкая: в Мытищах восстановили электроснабжение в жилом комплексе

Аварийно-восстановительные работы завершены в жилом комплексе «Императорские Мытищи» в подмосковном городе Мытищи, сообщила глава городского округа Юлия Купецкая в Telegram-канале. По ее словам, электроснабжение восстановлено в полном объеме.

В ЖК «Императорские Мытищи» в 05:00 мск были завершены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстановлено в полном объеме, — говорится в сообщении.

Уточняется, что там без света остались 15 домов, причиной ситуации стало повреждение кабельной линии. Жителям комплекса при возникновении вопросов или новых аварийных ситуаций рекомендовано обращаться в информационно-диспетчерскую службу ЖКХ.

Ранее в жилом комплексе «Императорские Мытищи» в Подмосковье произошло третье за день масштабное отключение коммунальных услуг. Было отключено электричество, водоснабжение и отопление. В результате аварии некоторые жители оказались заблокированы в лифтах. Отмечается, что многие семьи с маленькими детьми вынуждены были покинуть свои квартиры из-за холода.

До этого в Химках более 260 жилых домов и 20 социальных учреждений остались без отопления и горячей воды из-за технологического сбоя. Минэнерго Московской области информировало, что отключение затронуло целый ряд улиц, включая 9 Мая, Дружбы, Машинцева, Молодежную, Юбилейный проспект и Куркинское шоссе. Для ликвидации аварии были задействованы все аварийные бригады муниципального округа.