Столичная ПВО защитила москвичей от украинского беспилотника

Системой ПВО Минобороны России сбит один беспилотник, направлявшийся на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его данным, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские системы ПВО за сутки сбили 124 украинских беспилотника. Также были уничтожены 15 управляемых авиабомб и две ракеты системы HIMARS.

До этого в Херсонской области в результате атаки украинского дрона на автомобиль погиб пятилетний ребенок, а трое взрослых получили тяжелые ранения. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, пострадавшие были членами одной семьи, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позднее стало известно, что российские ударные дроны «Герань» теперь оснащены инфракрасными прожекторами для ослепления украинских FPV-дронов. Эти яркие, направленные назад фонари мешают работе тепловизоров противника, сбивая с курса или выводя из строя их датчики.