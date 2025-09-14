Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 09:42

Обнародован список задержанных в Орловской области поездов

В Орловской области после взрыва на путях задерживаются 17 поездов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Орловской области с отставанием от графика следуют 17 поездов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Вечером 13 сентября на перегоне Малоархангельск — Глазуновка произошел подрыв на железнодорожных путях.

Так, задержаны поезда Белгород — Москва (№ 742, 72, 76) Москва — Белгород (№ 75, 71), Белгород — Санкт-Петербург (№ 30, 82), Адлер — Москва (№ 84), Москва — Адлер (№ 83), Орел — Москва (№ 106), Минеральные Воды — Москва (№ 566), Москва — Кисловодск (№ 143), Санкт-Петербург — Белгород (№ 119), Калининград — Адлер (№ 359), Москва — Анапа (№ 109), Смоленск — Анапа (№ 535) и Москва — Курск (№ 105).

В компании отметили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортная температура. Пассажиров поездов, задерживающихся более чем на четыре часа, обеспечат питанием.

Тем временем стало известно о смерти третьего раненного при подрыве железнодорожных путей — сотрудник Росгвардии скончался в больнице. Губернатор региона Андрей Клычков пообещал оказать помощь семьям погибших.

поезда
происшествия
Орловская область
Анапа
