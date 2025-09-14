В России пригрозили иностранному контингенту на Украине Мирошник: иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС России

Иностранный контингент на территории Украины будет рассматриваться как законная военная цель для Вооруженных сил России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что накачивание страны вооружениями и стягивание туда иностранцев никак не содействуют урегулированию конфликта.

Они не нужны, никакого функционала практически там нет, это попытка контролировать эту территорию. А во-вторых, они являются вполне легитимными военными целями, — подчеркнул дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что Российская Федерация не допустит заключения фейковых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, заключать их с украинским лидером Владимиром Зеленским — это большой риск, поскольку он уже год является нелегитимным президентом.

До этого посол отметил, что Украине рано или поздно придется признать потерю части территорий из-за давления стран Запада. Как считает дипломат, у Киева не останется выбора, как только иностранные государства наладят отношения с Москвой.