В России пригрозили иностранному контингенту на Украине

Мирошник: иностранный контингент на Украине станет законной целью для ВС России

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Иностранный контингент на территории Украины будет рассматриваться как законная военная цель для Вооруженных сил России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что накачивание страны вооружениями и стягивание туда иностранцев никак не содействуют урегулированию конфликта.

Они не нужны, никакого функционала практически там нет, это попытка контролировать эту территорию. А во-вторых, они являются вполне легитимными военными целями, — подчеркнул дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что Российская Федерация не допустит заключения фейковых договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, заключать их с украинским лидером Владимиром Зеленским — это большой риск, поскольку он уже год является нелегитимным президентом.

До этого посол отметил, что Украине рано или поздно придется признать потерю части территорий из-за давления стран Запада. Как считает дипломат, у Киева не останется выбора, как только иностранные государства наладят отношения с Москвой.

