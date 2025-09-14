Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 15 сентября 2025 года

Какие праздники отмечают 15 сентября — этот вопрос задают себе многие, открывая календарь. Праздники в этот день демонстрируют, насколько разнообразна наша жизнь: от чествования создателей цифровых технологий и мастеров красоты до воспоминаний о научных открытиях, изменивших мир. Узнавая о них, мы не только расширяем свой кругозор, но и становимся частью большого культурного и исторического процесса, соединяющего поколения и континенты.

Какие праздники отмечают 15 сентября в России и мире?

Список праздничных событий впечатляет: в этот день есть торжества для экологов, медиков, библиотекарей, верующих и всех, кто интересуется историей.

Международный день демократии

Отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций. Этот праздник призван напомнить о ценностях свободы, прав человека, участии граждан в политике. В разных странах проводятся конференции, круглые столы и акции.

День образования санитарно-эпидемиологической службы России

15 сентября 1922 года был подписан декрет о создании санэпидслужбы. С тех пор именно эта дата считается днем рождения службы, которая обеспечивает безопасность продуктов, воды, воздуха и условий жизни. Сегодня ее специалисты отмечают профессиональный праздник.

День всемирной борьбы с лимфомами

Этот медицинский праздник посвящен информированию о злокачественных заболеваниях лимфатической системы. В разных странах организуются лекции, благотворительные акции и консультации врачей.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

День худеющих

Неофициальный праздник для тех, кто стремится к здоровому образу жизни. Он напоминает о важности правильного питания и физической активности.

Российский день леса

В нашей стране 15 сентября посвящено лесам — богатству, которое нужно беречь и приумножать. В школах и вузах проходят уроки экологии, а в лесничествах организуют субботники.

День памяти князя Олега

В православной традиции 15 сентября вспоминают князя Олега, сыгравшего важную роль в истории Руси. Этот день связан с памятью о государственном деятеле и военачальнике.

Таким образом, если вы спросите, какой сегодня день в России, можно смело сказать: это дата, посвященная лесам, санэпидслужбе и исторической памяти. А если вас интересует, что отмечают сегодня в мире, то это Международный день демократии и Всемирный день борьбы с лимфомами.

Необычные праздники и памятные события

Кроме официальных дат в календаре есть и веселые, оригинальные поводы для радости. Необычные праздники в мире делают 15 сентября особенно интересным.

День свободных денег — идея, что деньги должны свободно циркулировать, а не залеживаться в копилках.

День мятного ликера — гастрономический праздник для любителей оригинальных напитков.

Международный день точки — праздник креативности, вдохновленный книгой для детей, который учит начинать с малого и развивать талант.

День фетровой шляпы — повод достать старый головной убор и вспомнить моду прошлых лет.

День пасты «Лингвини» — вкусный праздник для любителей итальянской кухни.

Если спросить, что отмечают сегодня в мире необычного, то именно эти праздники украшают день.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Верующим важно знать, какой церковный праздник сегодня. 15 сентября православная церковь чтит сразу несколько памятных дат.

Мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины. Эти святые пострадали за веру в раннехристианские времена, и их жизнь стала примером стойкости и преданности.

Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Великие подвижники Древней Руси, основатели Киево-Печерской лавры, сыгравшие ключевую роль в становлении православия.

Статуя Наполеона на фоне картины «Пожар Москвы 1812 года». Фото: Сергеев/РИА Новости

Памятные даты и события: что произошло 15 сентября в разные годы?

Исторические события сегодня демонстрируют, как в один день могут происходить события, меняющие ход науки, политики и культуры. Среди наиболее значимых событий 15 сентября выделяются следующие ключевые вехи:

1812 год — наполеоновская армия заняла московский Кремль, что стало кульминационным моментом Отечественной войны и предвестником краха великой армии. Это событие положило начало драматическому периоду оккупации Москвы.

1922 год — Совнарком принял историческое постановление о создании санитарных органов, которое заложило организационные основы современной санитарно-эпидемиологической службы России.

1968 год — советская космическая станция «Зонд-5» впервые в мире совершила облет Луны с живыми черепахами на борту и успешно вернулась на Землю, открыв новую страницу в исследовании космического пространства.

1997 год — был зарегистрирован домен Google.com, что положило начало развитию одной из самых влиятельных технологических компаний современности, изменившей способ получения информации во всем мире.

Кто родился и кто умер 15 сентября?

Среди тех, кто родился в этот день:

Маргарет Локвуд (1916) — знаменитая британская актриса, звезда классического британского кинематографа 1940-х годов, наиболее известная по фильмам Альфреда Хичкока «Леди исчезает» и «Ночной поезд».

Михаил Танич (1923) — советский и российский поэт-песенник, автор текстов к огромному количеству популярных песен, основатель группы «Лесоповал».

Кирилл Лавров (1925) — выдающийся актер театра и кино, народный артист СССР, чьи роли в фильмах «Братья Карамазовы» и «Живые и мертвые» стали классикой советского кинематографа.

В этот день мир простился с:

Павлом Сухим (1975) — гениальным авиаконструктором, создателем знаменитых самолетов марки «Су», которые до сих пор составляют основу военной авиации России.

Орианой Фаллачи (2006) — итальянской журналисткой, писателем и политическим обозревателем, известной своими резкими и бескомпромиссными интервью с мировыми лидерами.

Ричардом Райтом (2008) — британским музыкантом, клавишником и одним из основателей легендарной группы Pink Floyd, чье творчество оказало огромное влияние на развитие рок-музыки.

Таким образом, праздники сегодня, 15 сентября, объединяют официальные даты, международные инициативы, религиозные традиции и даже кулинарные радости. Это день, который каждый может отметить по-своему.