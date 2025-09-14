Россиянам объяснили, как нужно праздновать церковное новолетие

В день церковного новолетия на Руси существовала традиция совершать добрые поступки: навещать больных, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, и мириться с теми, с кем произошли разногласия, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он отметил, что в этот праздник важно собраться всей семьей, подвести итоги ушедшего года, вместе помолиться о благословении на наступающий год и попросить прощения у родных.

Это особый день, когда мы можем духовно переосмыслить свою жизнь и начать новый путь к спасению. В этот день хорошо посетить храм, где совершается особое богослужение, помолиться перед иконой «Спас Нерукотворный» или образом Господа Вседержителя, испросить благословения на предстоящий год. Мы молимся о даровании мудрости правителям, мире в нашей стране, благополучии всех трудящихся и об урожае духовном и земном, ― объяснил Иванов.

Председатель движения добавил, что церковное новолетие напоминает о том, что время дано для духовного совершенствования и спасения души. Он подчеркнул, что в этот день полезно начать чтение Священного Писания, принять решение о регулярных посещениях храма и заложить новую добрую традицию в семье.

Особые молитвы в этот день возносятся о наших правителях и воинах, несущих нелегкое служение по защите Отечества. Мы молимся о даровании им мудрости и сил, о сохранении мира и благополучия в нашей стране. Пусть новый церковный год принесет России мир, процветание и укрепление традиционных духовных ценностей. Пусть начало нового церковного года станет для каждого из нас временем духовного обновления и укрепления в вере, ― подытожил Иванов.

