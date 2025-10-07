В США узнали о страхе Белого дома из-за поставок Tomahawk Украине

Американское правительство во главе с президентом страны Дональдом Трампом выражает обеспокоенность, будет ли у Вашингтона возможность контролировать применение дальнобойных ракет Tomahawk Киевом, передает Axios со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, они до сих пор не знают, какое решение принял хозяин Белого дома по отправке вооружений на Украину.

В последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после того, как их купят и оплатят страны НАТО, — сказано в материале.

До этого Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По его словам, он не хочет видеть эскалации конфликта между двумя странами.

Также британский аналитик Александр Меркурис предупредил об опасности поставок ВСУ Tomahawk из-за заявлений украинского президента Владимира Зеленского о готовности нанести удары по Москве. Эксперт призвал Трампа не соглашаться на сделку, чтобы избежать эскалации конфликта.