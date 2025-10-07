Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 10:21

Епископ ушел в отставку после того, как его любовницы чуть не подрались

В Перу заподозренный в наличии 17 любовниц епископ попросил об отставке

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Епископ Сиро Киспе Лопес из Перу подал в отставку после того, как стало известно о его связях с 17 женщинами, сообщает The Times. По данным издания, конфликт между любовницами едва не закончился дракой.

Перуанский епископ был разоблачен после того, как некоторые из женщин узнали друг о друге и едва не подрались. 51-летний Сиро Киспе Лопес подал Папе Римскому прошение об отставке, — сказано в материале.

Как пишет издание, в ходе расследования допросили не менее трех женщин, которых считают любовницами епископа, а также его домработницу. Правда всплыла наружу, когда Лопес по ошибке отправил ей фотографии и видео интимного характера, предназначенные его возлюбленным. Женщина обратилась с жалобой в Католическую церковь.

Сам священнослужитель отвергает обвинения, утверждая, что скандал искусственно создан, чтобы очернить его репутацию. По словам Лопеса, за этой историей стоят «темные силы».

Ранее в Японии вспыхнул скандал вокруг мэра города Маэбаси Акиры Огавы, которая призналась, что посещала с женатым подчиненным отели любви — заведения, где пары снимают комнаты на короткое время для интимных встреч. На пресс-конференции чиновница подтвердила эти сведения, но опровергла наличие романтической связи. По ее словам, они выбирали такие места, чтобы спокойно обсудить рабочие вопросы и не привлекать внимания.

