Епископ ушел в отставку после того, как его любовницы чуть не подрались В Перу заподозренный в наличии 17 любовниц епископ попросил об отставке

Епископ Сиро Киспе Лопес из Перу подал в отставку после того, как стало известно о его связях с 17 женщинами, сообщает The Times. По данным издания, конфликт между любовницами едва не закончился дракой.

Перуанский епископ был разоблачен после того, как некоторые из женщин узнали друг о друге и едва не подрались. 51-летний Сиро Киспе Лопес подал Папе Римскому прошение об отставке, — сказано в материале.

Как пишет издание, в ходе расследования допросили не менее трех женщин, которых считают любовницами епископа, а также его домработницу. Правда всплыла наружу, когда Лопес по ошибке отправил ей фотографии и видео интимного характера, предназначенные его возлюбленным. Женщина обратилась с жалобой в Католическую церковь.

Сам священнослужитель отвергает обвинения, утверждая, что скандал искусственно создан, чтобы очернить его репутацию. По словам Лопеса, за этой историей стоят «темные силы».

