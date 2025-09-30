Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мэр города ходила на свидания в отели любви с женатым подчиненным

В Японии мэр города Маэбаси посещала отели любви с женатым подчиненным

В Японии разгорелся скандал вокруг мэра города Маэбаси по имени Акира Огава, которая призналась, что посещала вместе с женатым подчиненным так называемые отели любви, передает The Chosun Ilbo. В них пары снимают номера на короткое время для интимных встреч.

На пресс-конференции, прошедшей 24 сентября, чиновница подтвердила достоверность этих сведений. Однако она опровергла обвинения в романе с подчиненным.

Сначала мы встречались в ресторанах, но чтобы избежать пристального внимания и обсудить работу в комфортной обстановке, мы выбрали отели, — заявила Огава.

Мэр призналась, что иногда пользовалась служебной машиной, чтобы добраться до места, однако добавила, что счета за номера она всегда оплачивала из собственного кармана. Чиновница не стала объяснять, почему для рабочих встреч были выбраны гостиницы такого формата.

История получила огласку после публикаций в ряде местных изданий. Журналисты выяснили, что с июля по сентябрь Огава более десяти раз встречалась в отелях любви со своим сотрудником. Огава публично принесла извинения за свой поступок.

