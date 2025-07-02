Трамп показал соратникам комнату, где Клинтон занимался сексом с Левински Трамп показал сенаторам комнату в Белом доме, где Клинтон встречался с Левински

Президент США Дональд Трамп показал сенаторам из Республиканской партии комнату в Белом доме, где экс-глава страны Билл Клинтон встречался со своей помощницей, пишет NBC. Речь идет о Монике Левински, которая прославилась благодаря секс-скандалу 1998 года. Между девушкой и 42-м президентом США завязался роман.

Трамп сравнил Белый дом с вокзалом из-за потока гостей, которые посещают Овальный кабинет, отмечают журналисты. По данным СМИ, при нем атмосфера в резиденции главы государства изменилась.

Так, Трамп провел республиканцам экскурсию по «комнате Моники Левински». В результате скандала Клинтон дал показания под присягой насчет отношений с помощницей. Инцидент стал поводом для начала процедуры импичмента.

Ранее Трамп пригрозил американскому предпринимателю Илону Маску не играть с ним в игры. Глава США озвучил свое предупреждение в контексте обсуждения возможных препятствий со стороны бизнесмена для прохождения в конгрессе «большого и прекрасного закона».